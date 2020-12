Speciale Europa League - Lille, fabbrica di talenti e unica squadra che ha fatto piangere il Milan.

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Gerard Lopez, ex presidente della Lotus in Formula 1, col suo ingresso nel Lille nel 2017 ha regalato alla Francia una nuova squadra di vertice. Al Nord la filosofia è comprare a 1 e rivendere a 10: vendi Pépé? Ecco Osimhen. Rivendi Osimhen? Ecco David. I risultati sportivi stanno combaciando con quelli economici, la squadra è seconda in Ligue 1 e fino a 90' dalla fine della chiusura del girone aveva in pugno il primo posto nel girone, unica squadra a battere in questa stagione il Milan. E non è poco.

Come è andata nel girone - Come scritto sopra, primo posto in pugno a 90' dalla fine, prima del clamoroso harakiri contro il Celtic già eliminato. Prima parte del torneo perfetta o quasi: un successo travolgente a Praga, un pari recuperando due reti al Celtic e il 3-0 a San Siro col Milan che sa d'impresa. Quasi al piccolo trotto il girone di ritorno, col pari contro i rossoneri al "Pierre Mauroy" e la vittoria in rimonta contro uno Sparta che mette paura ai ragazzi di Christophe Galtier. Che prendono forse sottogamba l'impegno finale a Glasgow, con la conseguenza di un primo posto perso e un sorteggio che ora fa più paura.

La stella - Jonathan Bamba Il Lille fa della coralità la sua forza e scegliere fra Yazici, Renato Sanches, Ikoné, Burak Yilmaz e Bamba è complicato. Optiamo per quest'ultimo per i numeri fin qui espressi: 5 gol e 5 assist stagionali, considerando sia Ligue 1 che Europa League. La sua velocità ha messo in crisi il Milan a San Siro e nella sfida di ritorno ha segnato la rete dell'1-1 definitivo. È arrivato nel 2018 a titolo gratuito dal Saint-Etienne rivelandosi uno dei migliori affari mai fatti.

L'undici tipo - (4-4-2): Maignan; Celik, Botman, Fonte, Bradaric; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba; Yazici, David. All. Galtier.

Coefficiente di difficoltà - 4.5/5