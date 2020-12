Speciale Europa League - Olympiacos, cliente abituale. Il talento di Fortounis e Valbuena

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

I pluricampioni di Grecia sono ormai clienti abituali dei sedicesimi di Europa League. Che ci arrivino direttamente o retrocessi dalla Champions. E sempre un avversario scomodo. Anche se giocare senza pubblico toglie tantissimo a una squadra che fa del fattore campo un'arma in più. Chiedere al Milan, che nell'edizione 2018-19 uscì all'ultima giornata nella gara decisiva giocata al Karaiskakis. La squadra di Pedro Martins ha come obiettivo principale il campionato, tornato dopo tre anni al Pireo: un'enormità a quelle latitudini. Una squadra con diversi "Over 30" che recitano un ruolo importante, come Valbuena, Rafinha ed El Arabi. Avversario fastidioso ma abbordabile, a maggior ragione se si dovesse giocare ancora a porte chiuse.

Come è andata nel girone - Una Champions League che sarebbe da dimenticare, non fosse che è comunque arrivata la ciambella di salvataggio dell'Europa League nonostante la miseria di tre punti conquistati. Grazie al successo nella partita d'esordio contro il Marsiglia (1-0), firmato Ahmed Hassan. Poi, cinque sconfitte di fila, anche contro un Porto già qualificato. Prevedibili i ko contro il Manchester City, un po' meno quello col Marsiglia (1-2) al "Vélodrome" contro una squadra che prima di allora aveva perso 13 incontri consecutivi nel massimo torneo continentale.

La stella - Konstantinos Fortounis Fu il "boia" del Milan nella notte del Kaiskakis nel 2018, segna e soprattutto fa segnare. È assieme a Valbuena il giocatore di maggior spessore tecnico e uno dei migliori talenti del calcio greco. E pensare che l'Olympiacos nel 2008, quando era ancora un teengaer l'aveva lasciato libero, per poi ravvedersene e riprenderselo nel 2014. Nonostante il suo ruolo di mezza punta è riuscito persino a vincere un titolo di capocannoniere in Grecia, nella stagione 2015-16, oltre ad essere stato eletto in due occasioni calciatore greco dell'anno.

L'undici tipo - (4-2-3-1): Jose Sa; Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas; Bouchalakis, M'Vila; Radnjelovic, Fortounis, Valbuena; El Arabi.

Coefficiente di difficoltà - 3.5/5