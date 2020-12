Speciale Europa League - Real Sociedad, big anche in Spagna. Oyarzabal in rampa di lancio

vedi letture

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Non è una big di Spagna, piuttosto una nobile che sta tentando di riacquisire blasone dopo anni senza infamia né lode. La Real Sociedad, dopo aver accarezzato il sogno Champions nella passata stagione, prima che il lockdown rimescolasse le carte, ci riprova. È tornato con un anno d'anticipo al Real Madrid il talento Martin Odegaard, in compenso è arrivato David Silva ad elevare l'esperienza internazionale. E sono rimasti gli altri big, a partire da Oyarzabal. I baschi non affronteranno il Napoli, già incrociato nel girone, e sono fra i peggiori avversari possibili per Milan e Roma: il secondo posto in questa Liga, del resto, non mente.

Come è andata nel girone - Capitata in un girone di ferro, la Real Sociedad ringrazia la cenerentola del gruppo Rijeka e passa come seconda classificata dietro al Napoli. Negli scontri diretti con i partenopei sono arrivati un ko casalingo e un pari al "Maradona". È stata battaglia con l'AZ Alkmaar, battuta a San Sebastian e fermata sul pari in Olanda. Il bilancio finale dice due vittorie, tre pareggi e una sconfitta, una buona difesa con appena 4 reti al passivo ma un attacco da rivedere: solo 5 gol segnati.

La stella - Mikel Oyarzabal David Silva lo conosciamo tutti, ritona in Spagna dopo 10 anni di trionfi al Manchester City e il suo contributo alla crescita della squadra è fondamentale. Noi scegliamo però come giocatore top per il presente e anche per il futuro Mikel Oyarzabal. 23 anni, esterno sinistro d'attacco, nato e cresciuto calcisticamente alla Real Sociedad. È nel giro della nazionale maggiore spagnola da poco più di un anno, candidandosi a una maglia da titolare ai prossimi Europei, I numeri di questa stagione con il suo club 7 reti in 11 partite di Liga. Deve sbloccarsi in Europa.

L'undici tipo - (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Imanol Alguacil.

Coefficiente di difficoltà - 4.5/5