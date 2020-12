Speciale Europa League - Salisburgo, austriaci con le ali. Rischio gennaio: può partire la stella

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Il Napoli ne sa qualcosa. Nella scorsa stagione, gli azzurri faticarono parecchio per imporsi (3-2) in casa del Salisburgo e il ritorno al San Paolo si concluse con un magro pareggio 1-1. La formazione austriaca, seconda forza in Europa della scuderia Red Bull dietro il Lipsia, ma club pilota del progetto calcistico che ti mette le ali, seguono una strada chiara: dominare il campionato domestico e sfruttare la vetrina europea per valorizzare talenti. Il Salisburgo, che in questa stagione sta vivendo un intenso testa a testa con il LASK per il titolo, lo vince ininterrottamente dal 2013. In campo internazionale, gennaio è una grande incognita: un anno fa, di questi tempi, partirono un certo Erling Haaland e Takumi Minamino. Ora potrebbe toccare all’attuale stella della squadra, e questo toglierebbe parecchia pericolosità in ottica sorteggio. In panchina c’è dal 2019 lo statunitense Jesse Marsch, anche lui fatto in Red Bull: ha guidato la "filiale" di New York e poi è stato assistente a Lipsia.

Come è andata nel girone - Di Champions. Gli austriaci sono riusciti a imporsi sulla Lokomotiv Mosca come terza forza di un raggruppamento in cui non avevano grosse speranze: decisivo il 3-1 in Russia, dopo il pari alla Red Bull Arena. Irraggiungibile il Bayern Monaco, ma a conti fatti anche l’Atlético Madrid secondo dietro ai tedeschi.

La stella - Dominik Szoboszlai - Stella e incognita, appunto. Allo stato attuale, il centrocampista ungherese classe 2000 è senza troppi dubbi la star della squadra. Ha tutto quello che serve: fisico, testa, tecnica. Testa alta, sempre. Un tiro potente. È un big del futuro, e infatti potrebbe partire a breve: lo segue da tempo il Milan, ma l’impressione è che la Red Bull potrebbe puntare a una scelta “strategica” portandolo a Lipsia per offrirgli un palcoscenico ancora superiore. Così, scegliamo due bonus track: Patson Daka, anzitutto. Centravanti classe ’98, zambiano, è stato valorizzato in prima battuta dal Liefering (la seconda squadra) ed è arrivato in prima squadra con il compito non semplice di non far rimpiangere Haaland. Ci è riuscito. E poi il suo partner d’attacco, Sekou Koita: classe ’99, meno fisico ma più tecnico, ha seguito sostanzialmente lo stesso percorso. In una squadra giovanissima (età media di poco superiore ai 23 anni, solo tre calciatori over 30) e decisamente votata all’attacco.

L'undici tipo - (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Wober, Ramalho, Ulmer; Okafor, Mwepu, Camara, Szoboszlai; Daku, Koita.

Coefficiente di difficoltà - 4/5