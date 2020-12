Speciale Europa League - Slavia Praga, una misteriosa stella senegalese il pericolo numero uno

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Torniamo indietro di un anno e qualche mese. Sorteggio Champions 2019/2020: lo Slavia Praga è sorteggiato in un girone impossibile con Barcellona, Borussia Dortmund e Inter. I dirigenti se la ridono, consapevoli di avere le stesse speranze di un gatto in tangenziale. La squadra ceca, allenata dal 2017 da Jindřich Trpišovský, inevitabilmente esce dalla fase a gironi, ma ben figura, per esempio pareggiando a San Siro 1-1 alla prima giornata. Un anno dopo, lo Slavia ha fallito l’appuntamento con la massima competizione europea nei turni europei, perdendo col Midtjylland, ma si è rifatta in Europa League. In patria, sta dominando il proprio campionato di riferimento. Ed è squadra da non prendere alla leggera: oltre a fornire l’ossatura della nazionale ceca, vanta un buon mix di giocatori esperti e giovani in rampa di lancio.

Come è andata nel girone - Partita male, finita bene. La squadra ceca ha perso all’esordio in Israele contro l’Hapoel Be’er Sheva, ma poi ha saputo approfittare di una delle delusioni della competizione: il Nizza, che addirittura ha chiuso ultimo il proprio raggruppamento. Decisiva anche la vittoria casalinga contro il Bayer Leverkusen: lo Slavia a conti fatti si è qualificato senza troppi affanni, chiudendo a 12 punti, -3 dalle Aspirine.

La stella - Abdallah Sima - Attenzione a questo ragazzo. Senegalese, è nato nel 2001 e di mestiere fa il centravanti. A quanto pare: prima di ottobre, quando è approdato nella prima squadra dopo un breve periodo nella Slavia B, in pochi lo conoscevano. A Praga era arrivato solo pochi mesi prima, e nel 2019 giocava addirittura nella settima divisione francese. Ma si sta imponendo in fretta: solo una settimana fa ha deciso con una doppietta il sentitissimo derby con lo Sparta Praga ed è diventato il calciatore più cercato al mondo in quei giorni su Transfermarkt, pur non avendo ancora un valore di mercato sul portale, tanto rapida è stata la sua esplosione. In Europa League ha segnato tre gol in sei partite, rendendosi mattatore anche nel decisivo successo sul Beer Sheva. Alto quasi 1,90 metri, può giocare anche da esterno offensivo, a molti ricorda Pierre-Emerick Aubameyang. E la dirigenza teme già di perderlo per una big a stretto giro di posta.

L'undici tipo - (4-2-3-1): Kolar; Holes, Kudela, Zima, Boril; Sevcik, Dorley; Masopust, Stanciu, Olayinka; Sima.

Coefficiente di difficoltà - 2,5/5