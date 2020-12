Speciale Europa League - Young Boys, dominatori in Svizzera. Nsame, l'uomo da oltre 30 gol

Alle 13 andrà in scena il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League. Scopriamo le possibili avversarie di Milan, Napoli e Roma.

Dopo 6 anni lo Young Boys supera una fase a gironi di una competizione europea. Campione di Svizzera da tre anni a questa parte e primo in classifica nell'attuale Super League elvetica, la squadra di Gerardo Seoane fa leva su un gruppo ormai collaudato, con la stessa guida tecnica da tre anni a questa parte e pochi mirati ritocchi. Avendo già incontrato ai gironi la Roma potrebbe essere, nel caso pescasse una squadra italiana, sorteggiata solamente con Napoli o Milan.

Come è andata nel girone - Qualificazione certificata all'ultima giornata. Gli elvetici hanno fatto soffrire la Roma nella prima giornata, con Fonseca che è dovuto intervenire a partita in corso, inserendo i big, per ribaltare lo svantaggio iniziale. Contro i giallorossi sono arrivate due sconfitte e la qualificazione è arrivata, come preventivabile, contro Cluj e CSKA Sofia. Decisivo il doppio successo contro i bulgari alla terza e quarta giornata che ha permesso ai gialloneri di mettere la freccia. Un pari in Romania e un successo in casa contro il Cluj all'ultima giornata, grazie al gol al 96' del figlio d'arte Gaudino.

La stella - Jean-Pierre Nsame Camerunese, 27 anni, è il capocannoniere in carica del campionato svizzero con 32 reti segnate in altrettante partite. È partito forte anche in questa stagione, dove in tutte le competizioni ha realizzato 12 reti in 18 partite, 4 delle quali nei gironi di Europa League. Punta di stazza, dopo aver fallito in Francia sta trovando la sua maturazione in terra elvetica.

L'undici tipo - (4-4-2): Van Ballmos; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Elia. All. Seoane.

Coefficiente di difficoltà - 3/5