Speciale Fiorentina, 100 milioni dalle cessioni: il dubbio è la destinazione

© foto di Federico De Luca

Con la Fiorentina messa in vendita ufficialmente dai Della Valle con un comunicato stampa che ha sconvolto Firenze, non cambiano le strategie sul mercato in uscita, che anzi potrebbero vedere altri giocatori lasciare la maglia viola nel corso della prossima estate. I mesi che verranno potrebbero essere i più prolifici in tal senso, dell'intera era Della Valle, visto che facendo due rapidi calcoli, vendendo tutti i calciatori in odore di cessione, il club gigliato potrebbe incassare addirittura 100 milioni di euro. Bernardeschi corre verso la Juventus e potrebbe portare potenzialmente 40 milioni di euro. Kalinic verso il Milan potrebbe portarne altri 25. Tra gli addii di Ilicic e Borja Valero, altri 10-12 milioni potranno essere messi a bilancio. Infine, se dovesse arrivare una società veramente interessata a Vecino, la clausola rescissoria sul contratto recita 24 milioni di euro, per un totale, appunto, di circa 100 milioni.

La domanda successiva è semplice: dove finiranno tutti questi milioni in arrivo dalle cessioni? Reinvestendo i proventi, la Fiorentina potrebbe tranquillamente costruire una squadra da Europa League, ma la sensazione è che molti di questi milioni possano essere messi a bilancio anche per abbassare le pretese della famiglia marchigiana in chiave vendita del club. Questa seconda opzione sarebbe vista in modo pessimo dai tifosi, che a fronte della partenza di tanti pezzi pregiati si aspettano solo acquisti all'altezza della situazione. Certo è che la prossima estate si prospetta una delle più calde della recente storia viola, sicuramente la più calda dopo quella del fallimento con Cecchi Gori. Chi vivrà vedrà, intanto Corvino lavora a piazzare tutti i giocatori sulla lista partenze, poi del doman non v'è certezza. Soprattutto adesso.