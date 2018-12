Speciale svincolati. Le tre formazioni "a parametro zero" de L'Equipe

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne de L'Equipe arriva un approfondimento in merito ai giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2019 e che dal prossimo 1° gennaio potranno siglare un nuovo accordo per il prossimo campionato. Il quotidiano francese ha stilato ben tre formazioni di calciatori pronto a svincolarsi al termine della stagione in corso:

Squadra 1: David De Gea (Manchester United); Dani Alves (PSG), David Luis (Chelsea), Diego Godin (Atletico Madrid), Ashley Young (Manchester United); Adrien Rabiot (PSG), Cesc Fabregas (Chelsea), Aaron Ramsey (Arsenal); Arjen Robben (Bayern Monaco), Olivier Giroud (Chelsea), Franck Ribery (Bayern Monaco).

Squadra 2: Petr Cech (Arsenal); Antonio Valencia (Manchester United), Toby Alderweireld (Tottenham), Vincent Kompany (Manchester City), Nacho Monreal (Arsenal); Daniele De Rossi (Roma), James Milner (Liverpool), Hector Herrera (Porto); Yacine Brahimi (Porto), Mario Balotelli (Nizza), Juan Mata (Manchester United).

Squadra 3: Ciprian Tatarusanu (Nantes); Filipe Luis (Atletico Madrid), Declan Rice (West Ham), Gary Cahill (Chelsea), Rafael (Olympique Lione); Mousa Dembélé (Tottenham), Ander Herrera (Manchester United), Hatem Ben Arfa (Rennes), Eduardo Salvio (Benfica); Danny Welbeck (Arsenal), Daniel Sturridge (Liverpool).