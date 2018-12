© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dieci punti ottenuti partendo da una situazione di svantaggio: nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio del Milan che con Gattuso ha acquisito questa importante caratteristica, quella di non mollare mai che era mancata soprattutto nella gestione Montella e che stava tornando in maniera preoccupante nell'ultimo periodo, con l'umiliante eliminazione in Europa League come gara emblematica. Contro la SPAL i rossoneri hanno trovato la forza di reagire immediatamente, acquisendo nuovamente autostima e completando l'opera col ritorno al gol dell'uomo più importante. Di seguito la lista delle rimonte del Diavolo in questa Serie A:

4a giornata, Cagliari-Milan 1-1

10a giornata, Milan-Sampdoria 3-2

14a giornata, Milan-Parma 2-1

19a giornata, Milan-SPAL 2-1