Spending review Sampdoria: il club vuole ridurre il monte ingaggi con le cessioni

Sampdoria: il club vuole ridurre il monte ingaggi con le cessioni

Sarà una Sampdoria da spending review quella del futuro prossimo: Il Secolo XIX spiega che il Doria cercherà di ridurre del 20% il monte ingaggi e per qeusto c'è l'intenzione di far partire alcuni giocatori. Jeison Murillo, tanto per cominciare, che pesa per circa 1,4 milioni netti. Poi Caprari e Colley, che valgono un milione circa a testa. E anche Murru, che dopo il rinnovo ha visto salire il suo ingaggio a circa 750.000 euro. Ovviamente la Sampdoria non potrà più garantire certi stipendi del recente passato, c'è un tetto di sostenibilità adesso: massimo un milione o pochissimo più aggiungendo le parti variabili. Un messaggio anche per i rinnovi di Ramirez (che guadagna sull'1,4) e Bonazzoli, che peraltro stenta a decollare.