Spenta e disunita, la Fiorentina non c'è più

© foto di Giacomo Morini

Forse non l'immaginava così, Vincenzo Montella, l'inizio della sua seconda vita sulla panchina della Fiorentina. Il tecnico ex Milan e Siviglia ha accettato di tornare in questo finale di stagione, per gettare le basi del futuro che verrà. Era oggettivamente difficile pensare che il ritorno di Montella alla Viola potesse risolvere tutti i problemi manifestati dall'ex squadra di Stefano Pioli nell'annata che volge alla conclusione. Nella maniera più triste possibile, perché l'ultimo velo è caduto con l'eliminazione dalla Coppa Italia e la debacle contro il Sassuolo ne è la conferma.

Il ko di Bergamo ha chiuso l'annata. Il calendario prevede altre quattro gare, ma la squadra viola ha ormai le pile scariche e le idee offuscate già da un pezzo. La Coppa rappresentava l'ultima chance di riscatto e la truppa gigliata nulla ha potuto di fronte una formazione che viaggia col vento in poppa, adesso c'è da fare i conti con la contestazione dei tifosi che chiedono nuovamente un maggior impegno da parte della proprietà.

Montella non si pente della scelta. Anzi, forse la sfida di riportare la Fiorentina in alto l'ha spinto a firmare col sodalizio gigliato. "Ho visto una squadra disunita e devo capire perché. Mi aspettavo qualcosa di diverso da me stesso e dalla squadra", ha detto l'allenatore nel post-gara. Adesso testa bassa e pedalare, per chiudere l'annata sportiva togliendosi qualche magra soddisfazione nell'ultimo mese di Serie A.