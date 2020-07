Spera che domani non sia l'ultima di Ibra al Milan? Pioli è chiaro e netto: "Sì"

Domanda secca. Spera che quella di domani non sia l'ultima gara di Ibrahimovic con la maglia del Milan? Risposta ancor più secca: "Sì". Stefano Pioli non ha dubbi e si augura di avere Zlatan Ibrahimovic ancora con sé anche nella prossima stagione. Lo svedese incontrerà il club rossonero nei prossimi giorni per parlare del rinnovo ma l'allenatore non pensa alla sua squadra senza di lui, dopo gli ultimi mesi in cui il centravanti è stato fondamentale e decisivo.