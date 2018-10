Spettacolo Atalanta! Due gol in un minuto: tripletta di Ilicic, 4-0 sul Chievo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora Atalanta, ancora Josip Ilicic: bastano cinque minuti della ripresa allo sloveno per firmare il 3-0. Abbastanza egoista lo sloveno nell'occasione: riceve palla sulla trequarti e non premia lo scatto di Barrow, preferendo la soluzione personale dalla distanza. Complice un Sorrentino non perfetto nell'occasione, ha avuto ragione Ilicic. Che nel giro di un minuto trova anche il terzo gol personale: è proprio Barrow a scaricare per Gosens sulla sinistra, cross teso e palla a Ilicic che batte Sorrentino questa volta incolpevole. Chievo-Atalanta 4-0, tripletta di Ilicic: avvio shock per Ventura fin qui.