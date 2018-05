Spettacolo e reti per l'addio al calcio del Maestro Pirlo: finisce 7-7

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminata la partita di addio al calcio di Andrea Pirlo. La Notte del Maestro è stata un successo assoluto e ha visto la partecipazione di un numero impressionante di stelle del calcio internazionale del passato e del presente. La sfida tra White Stars e Blue Stars (la squadra di Pirlo) si è conclusa in parità, 7-7: primo tempo a senso unico per i bianchi, in vantaggio per 5-3 grazie alle reti di Shevchenko, Quagliarella, Cassano, Cafù e Seedorf. Pato (doppietta) e Vieri a segno per i blu, che hanno recuperato nel secondo tempo con un Inzaghi in forma Champions e autore di una tripletta. Di Matri, Brocchi e Toni gli altri gol. Pirlo è uscito a dieci minuti dalla fine, sostituito dal figlio Niccolò.