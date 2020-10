Spezia, 26 giocatori schierati in 4 gare. È record nell'era dei tre punti a vittoria

Lo Spezia in queste sue prime quattro gare di Serie A ha già fatto segnalare un record. Quello del maggior numero di giocatori schierati in un così breve lasso di campionato. Sono infatti ben 26 i calciatori – fra cui i tre portieri Zoet, Rafael e Provedel – utilizzati da mister Italiano con i soli Vignali, Agoume, Estevez, Sena, Ismajli, Mastinu e Krapikas che al momento non hanno ancora visto il campo chi per scelta tecnica, chi per problemi fisici o legati al Covid-19. Mai nessuna squadra, sottolinea Cittadellaspezia.com, aveva mai utilizzato così tanti giocatori da quando esistono i tre punti a vittoria in campionato.