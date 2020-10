Spezia a -1 dal big match contro la Juve, Italiano: "Contano i punti e uscire a testa alta dal campo"

Alla vigilia della gara contro la Juventus, Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato anche di Riccardo Marchizza. "Rientrerà Marchizza, ma è solo al secondo allenamento. Siamo contenti del suo ritorno, è un calciatore duttile che in difesa può ricoprire diversi ruoli, ben venga averlo in squadra e a disposizione. Chi sta andando in campo in questo momento sta dimostrando di essere all’altezza della situazione e se questo dovesse trovare conferme anche contro la Juventus vorrebbe dire che siamo davvero sulla strada giusta. Concentriamoci su una partita importante, dove contano i punti, ma soprattutto uscire a testa alta dal rettangolo di gioco”, le parole riportate dal sito ufficiale del club.