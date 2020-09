Spezia a caccia dell'attaccante: contatti con Federico Santander del Bologna

Spezia al lavoro per rivoluzione la sua squadra in vista del primo campionato di Serie A. Il ds Mauro Meluso è alla ricerca anche di un centravanti titolare per la prossima stagione e tra gli obiettivi, riporta 'Il Secolo XIX', c'è anche Federico Santander, calciatore in uscita dal Bologna.