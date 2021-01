Spezia, Acampora: "Emozionante segnare a Napoli. Salvezza? Se siamo quelli della ripresa..."

Gennaro Acampora ha vissuto una notte speciale al Maradona. Il centrocampista dello Spezia, napoletano, a fine partita ha parlato a Rai Sport: "E' stato un ritorno emozionante, anche se abbiamo avuto un inizio di partite difficile. Il Napoli è preparato e forte in tutti i reparti. Dopo un primo tempo faticoso siamo scesi nel secondo con un altro piglio. Quando affronti delle squadre così forti ci sta perdere un po' di lucidità perché ti fanno correre. Quando avevamo palla facevamo fatica a gestirla, poi nella ripresa le cose sono cambiate. Salvezza? Il nostro cammino è difficile, dobbiamo affrontarlo come fatto nel secondo tempo, in modo da mettere in difficoltà tutti".