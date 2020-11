Spezia all’assalto, Cagliari in difficoltà: ospiti in vantaggio al 45’, ci pensa Gyasi

Poche emozioni, ma un’unica certezza: al termine del primo tempo lo Spezia è in vantaggio in casa del Cagliari grazie alla rete di Gyasi siglata al 35’ minuto. Solito gioco propositivo da parte della compagine ligure, la squadra di Italiano ha avuto un buon approccio alla sfida della Sardegna Arena. Nulla da fare per i padroni di casa, poco pericolosi in attacco e imprecisi in fase di impostazione: Di Francesco dovrà cambiare qualcosa nella ripresa per poter evitare il peggio.

FASI DI STUDIO - Nei primi 15’ di gioco accade poco e nulla, le due squadre pensano a studiarsi senza mai premere sull'acceleratore. Al 7’ ci prova Farias di testa, ma il pallone termina alto. Dopo pochi minuti l' attaccante di proprietà del Cagliari spaventa ancora i sardi, senza però trovare lo specchio: Cragno controlla, ma le prime due occasioni del match sono in favore dello Spezia. I sardi gestiscono il possesso, gli ospiti tentano in tutti i modi a far male agli avversari con la solita costruzione del gioco dal basso.

TANTA INTENSITA’ - I ritmi in mezzo al campo sono elevati, entrambe le squadre non riescono però a rendersi pericolose. Farias ci riprova nuovamente al 23’, Cragno si distende ed evita il peggio. La prima azione pericolosa del Cagliari è firmata da Sottil: conclusione in porta rimpallata dalla difesa, ma la squadra di Di Francesco non riesce a trovare varchi in attacco.

CI PENSA GYASI - Al 35’ arriva l’episodio che cambia il match e sblocca il punteggio: Bastoni accelera ancora sulla corsia mancina, sul secondo palo arriva Gyasi che non sbaglia. Spezia in vantaggio e rossoblù costretti ad inseguire. Nel finale Walukiewicz ci prova di testa, ma Provedel si inventa una gran parata. La prima frazione si chiude dopo un minuto di recupero, con gli ospiti avanti 1-0.

