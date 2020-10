Spezia, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: nessuna squalifica per Marchizza

Nessuna squalifica per Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia, in merito alla possibile condotta violenta nei confronti di Alexis Jesse Saelemaekers. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.01 del 5 ottobre 2020) in merito alla possibile condotta violenta del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia) nei confronti del calciatore Alexis Jesse Saelemaekers (Soc. Milan):

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

sentito il Direttore di gara che, tra l’altro, dichiarava: “L’episodio non è stato visto sul campo da me, ma è stato analizzato dal Var, Paolo Valeri, che non ha ritenuto ci fossero gli estremi per una condotta violenta e quindi per un intervento del VAR”;

in virtù di quanto sopra, questo Giudice, ritiene che non sussistono i presupposti per sanzionare quanto segnalato ai sensi dell’ art. 61, comma 3 CGS;

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Riccardo Marchizza (Soc. Spezia).