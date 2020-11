Spezia-Atalanta, il valzer dei portieri. Provedel e Sportiello, titolari a tempo?

Spezia e Atalanta hanno avuto qualche problema in questo primo scorcio di campionato, almeno per quel che concerne i portieri. Da una parte Jeroen Zoet doveva essere l'indiscusso titolare, ma un infortunio lo ha tolto di mezzo sin da subito e i liguri hanno deciso di puntare su Provedel, l'anno scorso alla Juve Stabia. Invece i nerazzurri hanno dovuto fronteggiare il problema Gollini, colpito da un infortunio al ginocchio nell'ultima di campionato giocata ad agosto che gli ha fatto saltare anche la final eight a Lisbona.

RENDIMENTI OK - Chi è stato chiamato a sostituirli ha fatto comunque benissimo. Provedel era retrocesso la passata stagione, dalla Serie B, dopo avere perso il posto a Empoli. Eppure sta giocando un discreto avvio di campionato, probabilmente con la sensazione di potersi candidare alla maglia da titolare anche dopo il ritorno dell'olandese. Gollini invece dovrebbe rientrare in questa sfida: Sportiello non lo ha fatto rimpiangere fra i pali, ma sulle uscite l'ex Verona è stato superiore soprattutto nell'ultima parte della scorsa stagione, nei vari uno contro uno. Così la possibilità che entrambi diventino titolari a tempo è concreta, ma con la possibilità di essere chiamati in causa in caso di necessità.