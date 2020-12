Spezia attivo sul mercato degli attaccanti: fuori Galabinov, c'è l'idea Edera del Torino

Ma il club ligure vuole blindarlo. Ipotesi Edera dal Torino

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Lo Spezia deve blindare la sorpresa Nzola (già sette reti quest'anno) che la scorsa estate era arrivato dal Trapani a parametro zero firmando un triennale. Sarebbero arrivati sondaggi dalla Premier League, in particolare il West Ham avrebbe preso informazioni sul ragazzo: gli aquilotti lo vogliono tenere ed è probabile che nelle prossime settimane si discuta anche di un meritato adeguamento dell'ingaggio per il bomber. In partenza il bulgaro Galabinov, piace molto il giocatore del Torino Simone Edera, esterno destro classe '97 che potrebbe essere molto utile nel modulo offensivo del tecnico Vincenzo Italiano. Si ragiona sulla base di un prestito fino al termine del campionato. (ANSA).