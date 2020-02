vedi letture

Spezia, aumentano le pretendenti per il centrocampista Maggiore. C’è anche il Torino

Le prestazioni positive del centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, classe ‘98, continuano ad attirare l’attenzione di altri club. Già dalla scorsa estate il giocatore è infatti nelle mire di Bologna e Cagliari in Serie A, mentre è delle ultime settimane l’interesse del Monza, che cavalca verso la Serie B, che aveebbe già fatto alcuni sondaggi con il club ligure. Ultimo a iscriversi alla corsa per maggiore è ora, come riferisce Il Secolo XIX, il Torino che ha osservato da vigino il giocatore in visa della prossima stagione. Possibile che i granata mandino nei loro osservatori a visionarlo anche con l’Under 21, dove dovrebbe essere convocato, nelle sfide contro Lussemburgo e Svezia.