© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano le pretendenti per David Okereke, attaccante nigeriano classe '97 che si è messo in luce con la maglia dello Spezia in serie B. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina, ma il club aquilotto valuta il giocatore almeno 10 milioni di euro. Lo riporta Rai Sport.