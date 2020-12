Spezia, Bastoni: "Grande onore essere protagonisti a casa. Il nostro 4-3-3 coinvolge tutti"

Il difensore dello Spezia Simone Bastoni ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del gruppo di mister Italiano: "Il nostro lato migliore? L’interpretazione del 4-3-3 che coinvolge tutti. Gyasi mi ha offerto il pranzo per l'assist? Non ancora, ma lo farà. E’ un ottimo ragazzo. Ma qui tutti stiamo bene. Io Vignali e Maggiore siamo del posto. Ci conosciamo da ragazzini. Ed è un grande onore essere protagonisti a casa, anche se il pubblico in questo periodo non può starci vicino".