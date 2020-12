Spezia, Bastoni: "Restiamo con i piedi per terra. La salvezza non è un obiettivo facile"

Simone Bastoni. , difensore dello Spezia, è stato intervistato da Radio Sportiva: "Assist a Gyasi contro il Cagliari? Ha promesso che mi deve offrire una cena per il gol, vediamo se mantiene la promessa, ma è uno di parola. Sono contento di come abbiamo iniziato come squadra e dobbiamo cercare di andare avanti così. Pensare che in estate dovevo andare via, solo che non ci sono state proposte che ritenevamo giuste per me e con il mio procuratore abbiamo deciso di rimanere qui e giocarmi le mie carte".

La salvezza è possibile?

"Tutti noi siamo con i piedi per terra, la salvezza non è un obiettivo facile ed è quello dichiarato della stagione. Cerchiamo di fare il massimo ogni partita e vedremo alla fine dell’anno i risultati.