Spezia, buona la terza (da titolare) per Nzola: ecco la prima doppietta in A dell'attaccante

La gioia della prima rete in Serie A è sempre speciale. Figuriamoci quando è la prima doppietta che contribuisce alla squadra di raccogliere tre punti importantissimi in quel di Benevento. Dire che Mbala Nzola è felice è dire poco al termine della gara del "Vigorito". L’attaccante francese ha lasciato il segno prima ricevendo un assist al bacio di Gyasi e fulminando Montipò con una conclusione con il mancino e la seconda su calcio d’angolo quando di testa ha svettato su Schiattarella per il definitivo 3-0. Un impatto importante con la categoria quello del centravanti, visto che anche a Parma - alla prima da titolare - ha servito un assist per il momentaneo 2-0 siglato da Agudelo.

Lavoro quotidiano - Una scalata quella di Nzola che è partita dalla Serie C con la maglia della Virtus Francavilla passando poi per la B con il Carpi ed infine in entrambe le categorie con il Trapani. Reti e assist per un giocatore che ha stretto i denti e ha aspettato la sua occasione che si è presentata con lo Spezia, la promozione e poi il ritorno nel Golfo dei Poeti. "Sognavo questo da quando ero piccolo - ha detto Nzola - sono davvero contento per quanto fatto oggi, ma in ogni caso devo dire che la prestazione di tutta la squadra è stata strepitosa".

Buona la terza - Dal suo ritorno a La Spezia, mister Italiano non ha voluto rinunciare al suo centravanti, complice anche l'infortunio a Galabinov. Ed eccezione dunque del match contro la Fiorentina, dove il ragazzo ha giocato "solo" 35 minuti nella seconda frazione di gara contribuendo comunque alla rimonta aquilotta, ha giocato dal primo minuto contro Parma, Juventus e Benevento, sbloccandosi proprio contro la squadra di Pippo Inzaghi. Buona la terza (da titolare) per il francese. Vincenzo Italiano può sorridere, Nzola si è sbloccato.