Spezia, cambio dell'ultimo momento in difesa: Bastoni al posto di Marchizza

vedi letture

Cambio dell'ultima ora in difesa per lo Spezia. Sulla corsia destra della difesa ligure infatti ci sarà Bastoni e non, come annunciato in precedenza, Marchizza. Da capire se l'ex Sassuolo abbia accusato qualche problema nel riscaldamento del Vigorito prima della gara contro il Benevento in programma alle 18:00