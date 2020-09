Spezia, chiesto il rinvio di una settimana per l'esordio in Serie A

Non solo Inter e Atalanta: anche lo Spezia, che ha chiuso tardissimo la scorsa stagione con la vittoria dei playoff di Serie B, ha fatto pervenire una richiesta alla Lega Serie A per un ritardo nell'inizio della propria stagione di esordio in Serie A. I liguri vorrebbero un'ulteriore settimana per prepararsi alla nuova annata.