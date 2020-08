Spezia, Chisoli annuncia: "Il primo acquisto per la Serie A? Mister Italiano”

"Il primo acquisto per la Serie A? Mister Italiano”: così, come riferisce il sito cittadellaspezia.com, il presidente dello Spezia Stefano Chisoli.

Al settimo cielo dopo la promozione dei bianconeri in A: "Una gioia per la città e per tutto il popolo spezzino, un traguardo meritato e sofferto - del resto lo Spezia è destinato a soffrire anche nelle gioie – al quale arriviamo dopo i mesi bui del lockdown e avendo avuto un inizio stagione difficoltoso. Il salvataggio di Vignali all'ultimo minuto è stato l'elemento di una bellissima favola”.

Oltre la gioia, comunque, il numero uno ligure, ha voluto scacciare tutti i rumors circa il tecnico Vincenzo Italiano, sondato dal Genoa.