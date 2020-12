Spezia, Chisoli: "Interrompere il prestito di Agoume? Spero di no, ho insistito per averlo"

vedi letture

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, intervistato da Repubblica, ha parlato della possibilità di interrompere il prestito di Agoume: "Non ci hanno detto nulla, spero non sia vero. Vorrei rimanesse, visto quanto ho insistito per averlo. È forte, intelligente. Ho letto che anche Roberto Piccoli vorrebbe tornare all'Atalanta, ma anche in quel caso il giocatore non ha confermato nulla. Si scrivono e si leggono tante cose".