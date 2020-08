Spezia, Chisoli: "Italiano? Stamani abbiamo parlato. Faremo di tutto per trattenerlo"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia fresco di promozione in Serie A, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ottenuto questa storica promozione nella massima serie e stiamo già lavorando per farci trovare pronti ai nastri di partenza. Non vediamo l'ora. Abbiamo intenzione di proseguire con mister Italiano in panchina, ci siamo sentiti questa mattina e abbiamo parlato della condivisione del progetto tecnico. Stiamo facendo di tutto per trattenere il mister con noi, ma è normale che un allenatore in grado di vincere tre campionati di fila sia ambito da grandi piazze. E' chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di tentare di mantenere la categoria appena conquistata e per questo la squadra sarà competitiva. Non siamo arrivati in Serie A per far brutte figure". Poi parlando di Luperto come possibile obiettivo di mercato: "Il Napoli ha tantissimi giocatori importanti e che per noi sarebbero fondamentali. Prima di muoverci sul mercato, dovremo confrontarci con l'area tecnica e con il direttore sportivo". Infine sull'agibilità dello stadio: "Nella prima parte del campionato il nostro impianto non sarà agibile a causa del sistema di illuminazione e ci stiamo muovendo per individuare uno stadio alternativo. Ne abbiamo già trovati alcuni ma tutto dipende dall'autorizzazione delle Questure. Al momento, l'opzione più probabile è Cesena, la decisione finale arriverà a stretto giro".