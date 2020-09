Spezia, Chisoli: "Utilizzeremo ogni entrata in più rispetto alla B per fare mercato"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione del nuovo direttore dell'area tecnica Meluso:

Una settimana di rinvio del campionato come Inter e Atalanta?

"Speriamo di avere una risposta a breve. Abbiamo poco tempo perché siamo stati tra gli ultimi a finire. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale e può darsi che giocheremo con una squadra nerazzurra a questo punto".

Basteranno queste tre giornate per i lavori al Picco?

"Si parla di tribuna stampa e illuminazioni. Siamo in contatto col sindaco. Qualche trasferta dovremo farla per forza".

Il mercato verrà fatto con un occhio al bilancio, qual è il principale obiettivo in vista della prossima stagione?

"La salvezza ovviamente ma anche tenere la società sana perché abbiamo zero debiti. L'elemento vincente è stato anche quello di pagare sempre i giocatori anche durante il lock down. Conosciamo tutti i costi della Serie B, quelli della Serie A sono da scoprire. Ogni entrata in più, la utilizzeremo per il mercato".

Volpi investirà tanto nello Spezia?

"Sicuramente c'è l'intenzione di fare una squadra competitiva e di essere all'altezza della Serie A. Il gruppo Volpi ha dimostrato di essere forte nello sport, basta vedere i traguardi raggiunti col Rijeka ma anche con la Pro Recco nella pallanuoto".

Il rinnovo di Italiano è stato difficile?

"Assolutamente no. E' chiaro che sia ambito ma negli ultimi mesi si è innamorato di Spezia e dei tifosi. Ci siamo incontrati e abbiamo rinnovato senza problemi".