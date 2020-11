Spezia, col Benevento come contro la Juventus: scontro diretto sabato al "Vigorito"

Fiducia. E' la parola chiave del campionato dello Spezia. E non potrebbe essere altrimenti visto il primissimo scorcio di stagione della formazione di Vincenzo Italiano che si affacciava per la prima volta ad un nuovo palcoscenico, mai calcato, come la Serie A. Gli Aquilotti hanno sempre messo in campo delle ottime trame di gioco miste ad una convinzione e alla voglia di lottare su ogni pallone necessaria in chi vuole mantenere la categoria conquistata con sudore, meritatamente, l’anno scorso. Cinque punti in sei gare sono un buon bottino considerando il fatto che le tre sconfitte sono arrivate contro le prime tre formazioni che guidano la classifica: dal Milan capolista alla Juventus di Cristiano Ronaldo - gara in equilibrio proprio fino all’ingresso della stella portoghese - fino ad arrivare alla sorpresa Sassuolo secondo in graduatoria.

Sabato c'è il Benevento - L'ultima partita prima della sosta per le Nazionali metterà di fronte a Terzi e compagni il Benevento di Pippo Inzaghi, vera e propria concorrente dei liguri per la salvezza. Appuntamento sabato 18 al “Vigorito” contro i giallorossi veri e propri mattatori dello scorso campionato di Serie B. "Per noi non deve esserci differenza tra la Juve e il Benevento - ha detto Italiano dopo il match di domenica - ogni partita deve essere preparata come se fosse l'ultima. Loro vorranno vincere, noi dobbiamo prepararci con serenità. In queste prime sei giornate ci davano tutti senza speranze e invece non è così. Giocheremo a viso aperto e vedremo che viene fuori". Nella passata stagione in cadetteria arrivarono due sconfitte, 1-0 al “Picco” e 3-1 in Campania, ma adesso è una nuova stagione e si azzera tutto. E questo Spezia può guardare avanti con fiducia.