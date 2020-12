Spezia, con la Lazio ultima a Cesena? Italiano: "Ora speriamo che riaprano gli stadi"

vedi letture

"Un'altra emozione da aggiungere a tutte quelle che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo”. Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia che dopo la gara con la Lazio dovrebbe tornare a giocare nello stadio di casa, commenta in conferenza stampa lo striscione che i tifosi gli hanno dedicato a Follo: “La prima cosa che mi viene da pensare è che è un grandissimo dispiacere tutto quello che sta accadendo perché questa gente non è riuscita a vedere la propria squadra ottenere il salto di categoria, questa gente non sta riuscendo a vedere la propria squadra nella massima serie, che penso sia il sogno di tutti gli spezzini, e di questo siamo tutti dispiaciuti. Ora non aspettiamo altro che si possano riaprire gli stadi. Già iniziamo alla prossima a riavvicinarci, a tornare nel nostro stadio. L'emozione più grande sarà il giorno che riabbracceremo i nostri tifosi al Picco. Questo lo aspettiamo con ansia".

Qui tutte le dichiarazioni di Italiano.