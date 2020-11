Spezia corsaro a Bologna in Coppa Italia: 4-2 il finale. Liguri agli ottavi contro la Roma

Successo per 4-2 dopo i tempi supplementari per lo Spezia di Vincenzo Italiano contro il Bologna al Dall'Ara al quarto turno di Coppa Italia, con il club ligure che ha dunque staccato il pass per gli ottavi di finale di gennaio, con l'avversaria che sarà la Roma. Vantaggio proprio degli ospiti grazie a Piccoli, ma prima dell'intervallo le reti di Barrow e Orsolini avevano ribaltato il risultato. Nella ripresa il gol di Farias per il 2-2 che ha chiuso i 90 minuti, con lo stesso Barrow che ha poi fallito il match point su calcio di rigore al 91'. Ai supplementari la doppietta di Maggiore, che ha regalato il successo allo Spezia.