Spezia, definito l'ingaggio di Verde dall'AEK Atene: arriverà in prestito con diritto di riscatto

Colpo in entrata per lo Spezia neo promosso in serie A. Come riportato da Gazzetta.it, è praticamente fatta per l'esterno offensivo dell'AEK Atene Daniele Verde. Il 24enne, cresciuto nel settore giovanile della Roma, dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per 3,5 milioni di euro. Negli ultimi due campionati ha giocato in Grecia collezionato 30 presenze e 6 gol, mentre in precedenza aveva indossato anche la maglia del Valladolid