Spezia, domenica appuntamento con la storiA: in attesa degli ultimi colpi di mercato

Il momento tanto atteso sta per arrivare. La data del 27 settembre è segnata in rosso dal giorno della compilazione dei calendari. E’ iniziata la marcia di avvicinamento al debutto in Serie A dello Spezia. Un mese e una settimana dopo la festa per la prima storica promozione la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I lavori di adeguamento porteranno la squadra a giocare le prime partite casalinghe lontano dal "Picco", nido delle Aquile, e a traslocare momentaneamente a Cesena. "Ci faremo trovare pronti - è la promessa del tecnico artefice della cavalcata dopo l’amichevole di sabato scorso contro la Pistoiese - Siamo felici dell’esordio, vogliamo partecipare a un qualcosa che abbiamo voluto fortemente lo scorso anno".

Mercato in fermento - Sono tante le novità che sono state apportate alla squadra, a partire dal Direttore Generale dell'Area Tecnica Mauro Meluso. Dopo le ufficialità di Zoet, Sala, Dell’Orco, Rafael, Mattiello, Piccoli, Agudelo ed Estevez, la società è pronta a mettere a segno altri colpi che vanno da Agoumé, Deiola e Farias fino a Djidji e Pobega. Tantissimi innesti che dovranno essere amalgamanti nel corso della stagione, in attesa della prima punta. Le voci più insistenti portano a Federico Santander del Bologna ma non è escluso un altro colpo a sorpresa, la cosidetta ciliegina sulla torta.

Operazione tridente - Intanto mister Italiano ripartirà dal 4-3-3 per sfidare i neroverdi di De Zerbi. In porta troveremo il nuovo acquisto Zoet mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere quella formata da Erlic e Terzi con Sala, preferito probabilmente a Ferrer, ad agire sulla corsia di destra mentre a sinistra dovrebbe esserci un ballottaggio fra Ramos e Dell'Orco. A centrocampo in cabina di regia potremmo trovare Matteo Ricci mentre Bartolomei, Mora e Maggiore si giocano due maglie dal primo minuto. In attacco dovremo vedere Galabinov supportato sulle corsie da Gyasi e Agudelo, visto che Mastinu è ancora ai box, ma attenzione alla candidatura di Farias una volta ufficializzato il suo ingaggio. Nodi che Vincenzo Italiano scioglierà nel corso degli allenamenti, in queste 123 ore che separano lo Spezia dallo storico debutto in A.