Spezia, dopo la pausa si va dal dentista: sabato la sfida all'Atalanta di Gasperini

Il paragone lo fece un certo Pep Guardiola. Uno dei tecnici più vincenti e innovativi del calcio mondiale con il suo tiqui-taca. "Giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista", queste le sue parole rilasciate il 6 novembre dopo il pareggio per 1-1 ottenuto a San Siro in Champions League. Un avversario decisamente insidioso per lo Spezia che sabato prossimo sfiderà la squadra di Gasperini all'Orogel Stadium di Cesena. Gli Aquilotti dal canto loro però hanno certamente entusiasmo dopo il successo per 3-0 sul campo del Benevento che ha portato fiducia e entusiasmo oltre a tre punti importantissimi ai fini dell’obiettivo finale: ovvero la salvezza.

Massima attenzione - La squadra di Vincenzo Italiano ha da subito dimostrato personalità, carattere oltre ad un gioco prepositivo che gli ha permesso di raccogliere otto punti nelle prime sette gare. Per sabato però occorrerà la massima attenzione, uno stress test contro un avversario che è una piacevole realtà del nostro campionato. Occorrerà il giusto approccio, come ha detto anche ai nostri taccuini il difensore Cristian Dell'Orco: "Se fai un errore nell'approccio l'Atalanta ti travolge. Basta vedere l'anno scorso quante partite sono finite in goleada. E' una squadra che va a 200 all'ora e se molli un attimo ti travolge".

Dubbi di formazione - Per la partita di sabato, il tecnico aquilotto potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’ultima partita contro il Benevento. In porta ci sarà Provedel mentre in difesa le scelte dovrebbero ricadere su Ferrer a destra, Bastoni o Dell’Orco a sinistra e la coppia centrale formata da Terzi e Chabot, quest’ultimo pronto a rientrare dopo il fastidio che lo ha costretto ad abbandonare il campo al "Vigorito". A centrocampo potrebbero rientrare a disposizione Acampora e Mattiello anche se a giocarsi una maglia da titolare al fianco di Ricci e Pobega dovrebbero essere Deiola, Estevez e Maggiore. In attacco Agudelo e Farias dovrebbero essere in ballottaggio per completare il tridente con Nzola e Gyasi.