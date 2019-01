Spezia, due club di A sul gioiellino Ricci: Sassuolo e Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della prossima estate due club di Serie A si stanno muovendo per Matteo Ricci, centrocampista classe ‘94 in forza allo Spezia. Come riporta Il Secolo XIX la squadra che più appare interessata al calciatore ex Roma è il Sassuolo che lo avrebbe osservato in più di un’occasione e lo vorrebbe per sostituire il probabile partente Stefano Sensi. Su Ricci ci sarebbe anche l’Atalanta, che ritiene il giocatore ideale per le idee tattiche di Gasperini, e in coda anche il Palermo. I rosanero entrerebbero in corsa però solo in caso di promozione in Serie A per avere una valida alternativa a Mato Jajalo, sia nel caso che il croato rinnovi e resti in Sicilia sia nel caso che invece parta.