Spezia, duello con la Bulgaria per Galabinov: no del club alla convocazione

Lo Spezia e la federazione bulgara sono ai ferri corti a causa del bomber degli aquilotti Andrej Galabinov. La Bulgaria ha convocato l'attaccante per i prossimi impegni, ma lo Spezia ha rifiutato di mandare il giocatore in Nazionale per via delle norme anti-Covid che lo costringerebbero alla quarantena di 14 giorni. Come si legge su Sportal.bg la Federcalcio bulgara non molla e sta pressando il club per avere l'attaccante nelle prossime gare di qualificazione.