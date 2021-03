Spezia e una rosa extralarge: sono 34 i giocatori impiegati in stagione da mister Italiano

Una rosa extralarge. La prima avventura in Serie A dello Spezia è stata affrontata con un organico abbondante. L'argomento è stato spesso trattato nelle conferenze stampa di fine mercato autunnale e invernale dal direttore sportivo Mauro Meluso ma alla fine la scelta si è rivelata azzeccata. In un campionato con l'incognita Covid che va ad abbattersi come una mannaia sui club e che va a decimare le squadre aggiungendosi ai normali infortuni e alle squalifiche, avere un bacino ampio su cui attingere è una risorsa importante. Così è stato per gli Aquilotti con mister Vincenzo Italiano che ha però potuto contare sempre su elementi che si sono ben disimpegnati nel corso della stagione rispondendo presente ogni volta in cui sono stati chiamati in causa.

34 i calciatori impiegati - Nel mercato di gennaio la dirigenza ha provato a snellire la rosa cedendo elementi come Mora, Bartolomei e Mastinu e facendo rientrare anticipatamente dal prestito al Cagliari Deiola lasciando comunque un po' di margine di manovra per il tecnico bianco. Lo Spezia infatti è la seconda squadra che ha impegnato più calciatori in stagione, ben 34 e tre in meno rispetto al Parma che guida questa speciale classifica. Tante alternative in tutte le zone del campo con calciatori esperti e ragazzi che si approcciavano per la prima volta nel massimo campionato. Un mix che sta dando i risultati sperati anche se non è finita.

Gyasi il più utilizzato - Fra i 34 giocatori che sono scesi in campo quello su cui Italiano ha contato di più è Emmanuel Gyasi, giocatore più utilizzato. L'attaccante ghanese ha collezionato 2343 minuti in stagione seguito poi da Ivan Provedel con 1980 e Matteo Ricci con 1849. Ai piedi del podio c'è Giulio Maggiore con 1638 minuti mentre abbondantemente sopra i mille minuti giocati ci sono Chabot, Terzi, Erlic, Estevez, Vignali, Nzola, Farias, Agudelo, Bastoni, Marchizza e Ismajli. Poco sotto troviamo Ferrer, Pobega, Verde, Agoumé Piccoli, Leo Sena, Acampora e Galabinov che vanno dagli 893 minuti del terzino spagnolo ai 498 dell’attaccante bulgaro.