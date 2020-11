Spezia, Erlic: "Qui magari c'è meno qualità, ma lottiamo tutti. Italiano? Ci sta sempre addosso"

Martin Erlic, difensore dello Spezia, dopo il pareggio contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Per noi è un punto importante perché sapevamo la loro forza. L'Atalanta è una squadra che fa 2-3 gol ogni partita come minimo, a tutte le squadre in Italia. Per noi pareggiare e non prendere gol è importantissimo perché acquisiamo fiducia. Siamo fieri di questo punto. Abbiamo un gruppo che combatte, anche se magari non c'è la stessa qualità delle altre. Il campionato è lungo, lottare è importante e bisogna stare sul pezzo. Italiano? Ci aiuta molto, ci parla, ci dà forza. Sta sempre addosso, non vuole errori. Cerchiamo di proporre quello che prepariamo in partita e oggi l'abbiamo fatto. Il mister ci tiene, va benissimo comunque".