Spezia, Erlic: "Un altro passo in avanti. Insieme. Grazie alla società per la fiducia"

Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, Martin Erlic festeggia il prolungamento del contratto che lo lega allo Spezia con un messaggio via Instagram: "Un altro passo in avanti. Insieme. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha sempre dimostrato. Voglio ripagarla in campo, ogni giorno, dando il massimo. Sempre. Per me lo Spezia è una famiglia".