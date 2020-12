Spezia, Farias: "Non siamo riusciti a fare la nostra partita. Pensiamo alla gara di mercoledì"

L'attaccante dello Spezia Diego Farias ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di Crotone: "Nel primo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, abbiamo pareggiato. Pensavamo di fare la nostra partita ma non ci siamo riusciti".

Cosa non ha funzionato?

"Non lo so dire. Non abbiamo fatto il nostro gioco, le nostre giocate e questo ci ha un po' penalizzato".

Ora ripartire mercoledì.

"Sicuramente. Dobbiamo dimenticare la partita di oggi, pensare alla partita di mercoledì, fare il nostro calcio come abbiamo fatto prima e cercare di prendere dei punti".