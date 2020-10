Spezia-Fiorentina 0-2, partenza pazzesca dei viola: già 2-0 dopo soli 4 minuti

vedi letture

Dopo 4 minuti la Fiorentina è già sopra di due gol contro lo Spezia in trasferta a Cesena! German Pezzella, alla prima presenza in stagione e alla 100esima in Serie A, sfrutta su corner di Biraghi un errore di Deiola per colpire in solitaria di testa e battere Provedel. Poco dopo è Biraghi a sfruttare una ribattuta su cross di Lirola per insaccare il 2-0 che mette decisamente in discesa i giochi per la squadra di Iachini.