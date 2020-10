Spezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Italiano con Provedel in porta. Per i viola c'è Vlahovic

Spezia-Fiorentina con motivazioni decisamente diverse ma con la voglia di entrambe le squadre di conquistare i tre punti. Italiano in attacco si affida al tridente composto da Verde, Piccoli e Gyasi mentre Iachini cambia in attacco e lancia da titolare Vlahovic per la prima volta in stagione mentre solo panchina per l'ultimo acquisto Callejon.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Gyasi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ribéry, Vlahovic