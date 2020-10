Spezia, Galabinov: "Tre gol? Potevano essere quattro. È tosta, venderemo cara la pelle"

Grande protagonista con lo Spezia in questa primissima parte di stagione, Andrej Galabinov ha raccontao a Tuttosport il suo impatto con la massima divisione: "Voglio essere protagonista in questo campionato, ora sono contento ma non mi accontento mai: ho segnato tre gol, potevano essere quattro. Mi sento bene, e segnare è bello ma farlo in A lo è ancora di più".

Obiettivo salvezza.

"Portare lo Spezia in massima serie è un'impresa che sarà ricordata per sempre. Ora è maledettamente difficile, ma siamo consapevoli del nostro valore. Sappiamo dove possiamo migliorare e abbiamo già dimostrato che possiamo vendere cara la pelle".