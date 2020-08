Spezia, Giuseppe Mastinu, quando la classe operaia va in Paradiso

vedi letture

Chissà cosa sta passando nella testa di Giuseppe Mastinu. Lui che fino al 2016 giocava in Serie D in Sardegna – Arzachena, Budoni e poi Olbia – e che proprio nell’estate di quell’anno si trovava a compiere un doppio salto di categoria approdando proprio allo Spezia. La realizzazione di un sogno che rischia di interrompersi troppo presto per un grave infortunio – la rottura del crociato – che gli fa saltare praticamente un anno e mezzo. Poi il ritorno in campo a novembre, i primi gol nelle vittorie contro Livorno e Ascoli. Il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria che sembrava mettere ancora i bastoni fra le ruote di questo esterno capace di reinventarsi mezzala con Italiano. Il ritorno in campo, i gol contro Cosenza e ancora Livorno e infine i minuti di questa sera in campo per mettere la propria firma sulla storica promozione in Serie A. Un operaio del pallone che con caparbietà, a quasi 29 anni, conquista un pezzo di Paradiso.