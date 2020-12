Spezia, Gyasi: "Avanti a testa alta, dobbiamo ripartire con maggior cattiveria"

Tra i migliori con un assist per Nzola nel derby col Genoa l’attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi commenta la sfida del Picco ai microfoni di Sky: “Il mister ha ragione nel dire che dobbiamo darci una svegliata perché anche oggi siamo partiti bene però in questa categoria appena sbagli vieni punito. Adesso ci riposiamo e poi dobbiamo ripartire con una cattiveria maggiore".

Quarto assist in campionato, non male per essere la prima stagione in A.

"Sono contento di aver fatto segnare Nzola ma avrei preferito fare un assist utile per portare a casa i tre punti. Dobbiamo lavorare per tornare alla vittoria già dalla prossima partita”.

Essendo una squadra giovane pagate qualcosa sul piano della convinzione?

“Può darsi, ci abbiamo provato fino alla fine e con un po’ di malizia potevamo prendere almeno un punto però non dobbiamo buttaci giù, è il primo anno in Serie A e stiamo facendo ottime cose. Dobbiamo andare avanti così a testa alta”.